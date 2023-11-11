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Земельные участки в Василика, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Василика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район : Василика
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район : Василика
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 404 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 402 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Monopigado, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Monopigado, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€800,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. Имеет вид на горы
€650,000
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