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Коттеджи с бассейном в Vasilika, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Vasilika, Греция
Коттедж 5 спален
Vasilika, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$413,248
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