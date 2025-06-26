Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Vasilika
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Vasilika, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Vasilika, Греция
Коттедж 8 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$345,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Vasilika, Греция
Коттедж 7 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$322,601
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти