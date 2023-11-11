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Коммерческая недвижимость в Василика, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Souroti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость площадью650 кв. м., расположенный в районе Суроти в Сало…
€180,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Василика, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с меб…
€205,000
Realting.com
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