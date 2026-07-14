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Квартиры в Vasilika, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Vasilika, Греция
Квартира 2 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$165,299
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Квартира в Vasilika, Греция
Квартира
Vasilika, Греция
Площадь 200 м²
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Подвал сос…
$177,098
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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