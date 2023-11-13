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Земельные участки в Вартоломьон, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неохори Миртутион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Неохори Килинис
€1,85 млн
Realting.com
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