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Коттеджи в Вартоломьон, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неохори Миртутион, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
в месяц
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