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Земельные участки в Тимбаки, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Kamilari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Kamilari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€75,000
в месяц
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