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Жильё в Тимбаки, Греция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Kamilari, Греция
Дом 3 спальни
Kamilari, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ираклион, красивая вилла на продажу в Камилари, была построена на холме с видом на Южно-Крит…
€450,000
в месяц
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