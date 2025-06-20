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Коттеджи с видом на горы в Tylissos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$2,77 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж -2/3
Предлагается на продажу:Двухэтажный дом на продажу в Ираклионе, КритОткройте для себя этот в…
$666,553
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Tylissos Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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