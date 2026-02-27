Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Tybakio Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Tybakio Municipal Unit, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Festos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 1
Площадь 33 м²
🌅 ПРОДАЕТСЯ – Традиционный дом с панорамным видом на море в Матала, Крит В одном из самых ж…
$447,737
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tybakio Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти