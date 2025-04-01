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Виллы с бассейном в Циливи, Греция

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1 объект найдено
Вилла 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Циливи, Греция
Вилла 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Циливи, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
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