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Жильё в Troezen, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Troezen, Греция
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Troezen, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: 621751 - Квартира на продажу в Ermioni Plepi для € 170.000 . Это 100 кв. м…
Цена по запросу
в месяц
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Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с bright в Troezen, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с bright
Troezen, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Property Code: 581300 - House FOR SALE in Ermioni Plepi for €260.000. This 151 sq. m. House …
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
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