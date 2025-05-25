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Таунхаусы с видом на горы в Trilofos, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$391,142
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$328,779
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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