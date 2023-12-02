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Земельные участки в Trilofos, Греция

18 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11570 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€150,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 680 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1680 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€100,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€95,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 601 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€230,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€220,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€130,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€100,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€260,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Площадь 16 313 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16313 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€370,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€280,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6250 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€320,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€130,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€2,50 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2386 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€105,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€175,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1770 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€175,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Trilofos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€170,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€270,000
в месяц
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