  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Trilofos
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Trilofos, Греция

Вилла 8 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,29 млн
Вилла 7 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. У объ…
$819,309
