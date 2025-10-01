Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Trilofos
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Trilofos, Греция

Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$491,585
Вилла 8 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,29 млн
Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$760,786
Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$526,698
