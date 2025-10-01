Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Trilofos
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Trilofos, Греция

виллы
16
коттеджи
9
таунхаусы
12
7 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$292,610
Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$368,689
Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$409,654
Вилла 8 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,29 млн
Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,915
Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$760,786
Таунхаус 6 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$345,280
