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Коттеджи с видом на море в Trilofos, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$748,895
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$518,465
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$483,901
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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