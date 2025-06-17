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Коттеджи с видом на горы в Trilofos, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$433,106
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$748,895
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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