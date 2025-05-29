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Квартиры с видом на горы в Trilofos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Trilofos, Греция
Квартира 4 комнаты
Trilofos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$166,999
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Grekodom Development
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