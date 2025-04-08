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Жильё в Trikeri Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с видом на море в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Подвал состоит из одной кладовой…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Trikeri Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов