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Коттеджи в Трикалах, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Trikala Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Trikala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$181,458
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Трикалах, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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