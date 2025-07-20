Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Трикала
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Трикалах, Греция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 688 м² в Trikala Municipality, Греция
Коммерческое помещение 688 м²
Trikala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 688 м²
Двухэтажное коммерческое здание общей площадью 688,32 кв.м. Он состоит из 224,30 кв.м. подва…
$696,687
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти