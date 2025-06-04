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Виллы в периферийной единице Трикала, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Trikala Municipality, Греция
Вилла
Trikala Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$183,089
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Параметры недвижимости в периферийной единице Трикала, Греция

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