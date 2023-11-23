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Земельные участки в периферийная единица Трикала, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Трикала, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Трикала, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 224 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
€160,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Каламбака, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Каламбака, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 790 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1790 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€330,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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