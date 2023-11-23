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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Трикала, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая в Трикала, Греция
Коммерческая
Трикала, Греция
Two-storey commercial building with a total surface of 688.32 sq.m.It consists of a 224.30 s…
€610,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Пили, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Пили, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 2000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный в…
€1,65 млн
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