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Квартиры-студии в Triandria Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Property Code: HPS3618 - Studio FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €100.000 . This 36…
€100,000

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

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