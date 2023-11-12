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Земельные участки в Triandria Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 135 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 144 м²
Количество этажей 1
Продаётся земельный участок в городе Салоники площадью 2144 кв.м и с коэффициентом застройки…
€2,70 млн
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