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Коттеджи в Triandria Municipal Unit, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 173 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
€200,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаются два одинаковых коттеджа в элитном районе города Салоники. Коттеджи находятся на ст…
€900,000

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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