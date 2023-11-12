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Земельные участки в Тинос, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 1 250 м²
Land is 1250 sq. meters and is located in the center of Loutra village only 150 meters from …
€320,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 500 м²
Land is located in Loutra-Agio Paraskevi area 50 meters to the beach. There willbe side sea …
€150,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 4 080 м²
Land is 4080 sq. meters and is located in surroundings of Loutra village in front of the bea…
€500,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 12 100 м²
Land is located in Loutra-Agio Paraskevi area 600 meters to the beach and 1 km from Loutra v…
€480,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 1 450 м²
Land is 1450 sq. meters and is located in the center of Loutra village only 150 meters from …
€280,000
Земельные участки в Loutra, Греция
Земельные участки
Loutra, Греция
Площадь 4 010 м²
Земельные участки расположены в районе Лутра-Агио Параскеви, в 600 метрах от пляжа и в 1 км …
€140,000
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