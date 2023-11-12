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Отели в Тинос, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Mperdemiaros, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Mperdemiaros, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 150 метрах от море на острове Тинос. Общая застроенная п…
€8,52 млн
Realting.com
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