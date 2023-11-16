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Квартиры в периферийная единица Тинос, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ктикадос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ктикадос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 38 кв.м в регионе Киклады. Квартира расположена на втором этаже …
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ormos Ysternion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ormos Ysternion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м на островах Греции. Квартира расположена на втором этаже…
€262,000
Квартира 6 спален с Spalni в Loutra, Греция
Квартира 6 спален с Spalni
Loutra, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Здание с 6 квартирами на продажу расположено в деревне Лутра, в 200 метрах от песчаного пляж…
€360,000
Квартира 6 спален с Spalni в Loutra, Греция
Квартира 6 спален с Spalni
Loutra, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Дом расположен в пригороде деревни Лутра на холме с фантастическим видом на море и горы.  Ра…
€320,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Тинос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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