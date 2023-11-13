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Земельные участки в Фивы, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фивы, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фивы, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на ц…
€165,000
Realting.com
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