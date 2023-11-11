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Земельные участки в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Mylopotas, Греция
Земельные участки 1 комната
Mylopotas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 402000 кв.м. в регионе Киклады.Земельный участок не пре…
€6,50 млн
Земельные участки в Chora Anafi, Греция
Земельные участки
Chora Anafi, Греция
Площадь 84 690 м²
Property Code. 1299 - Plot Anafi FOR SALE. Size: 84690 sq.m, Price480.000 € Code: 1299 - A…
€480,000
Земельные участки в Epano Kampos, Греция
Земельные участки
Epano Kampos, Греция
Площадь 500 м²
Ios FOR SALE Площадь участка: 500 м2, код. 1223, 60.000 € Джордж Костакис Ваш следующий дом…
€60,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Тира, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тира, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7774 кв.м. на острове Санторини. На территории подведен…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Psathi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Psathi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 42413 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид н…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agia Theodoti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agia Theodoti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19608 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Thira, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Санторини. Имеет великолепный вид…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Акротирион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Акротирион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Санторини. Предлагается на продаж…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4452 кв.м. на острове Санторини. На территории подведен…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ано-Мерья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ано-Мерья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13736 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Karterados, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Karterados, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эмборион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эмборион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Санторини. На территории с возмож…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Финикья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Финикья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4025 кв.м. на острове Санторини. На территории с возмож…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ано-Мерья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ано-Мерья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Karterados, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Karterados, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 29000 кв.м. на острове Санторини. На территории подведе…
€15,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Акротирион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Акротирион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 63000 кв.м. на острове Санторини. На территории с возмо…
€7,15 млн
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