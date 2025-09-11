Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Тира (Санторини)
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Алопрониа/Алопроноя, Греция
Коттедж 3 комнаты
Алопрониа/Алопроноя, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
$292,610
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
