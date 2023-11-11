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Коттеджи в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Коттедж с Traditional house в Ия. Санторини, Греция
Коттедж с Traditional house
Ия. Санторини, Греция
Площадь 150 м²
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
€2,00 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alopronia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Karterados, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
€425,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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