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Отели в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
5
Thira Municipal Unit
4
Отель В архив
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5 объектов найдено
Отель 12 спален в Municipality of Thira, Греция
Отель 12 спален
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
€1,80 млн
Отель с сауной в Municipality of Thira, Греция
Отель с сауной
Municipality of Thira, Греция
Греция остров Санторини   Отель 5* с пляжем   Очаровательный…
€20,00 млн
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 1
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Цена по запросу
Отель 1 комната с furnishings в Episkopi Gonias, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Episkopi Gonias, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
€3,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Перисса, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Перисса, Греция
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
€1,60 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини)

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