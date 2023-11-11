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Коттеджи в Thira Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Karterados, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
€425,000

Параметры недвижимости в Thira Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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