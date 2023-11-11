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Квартиры в Thira Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Municipality of Thira, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция Предлагаются меблированные вил…
€428,000
Квартира 4 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Квартира 4 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Ref: 174 - Thira Santorinis Продается 2-х этажный мезонет с 4 спальнями, 1 гостиной, 1 кухне…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Thira Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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