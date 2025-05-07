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Квартиры с видом на горы в периферии Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
5
Municipal Unit of Larissa
5
Лариса
5
Волос
4
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Портария, Греция
Квартира 4 комнаты
Портария, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
$177,436
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Неа-Иония, Греция
Квартира 4 комнаты
Неа-Иония, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
$156,561
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в периферии Фессалия

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