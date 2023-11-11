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Производственные здания в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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1 объект найдено
Производство в Сикамино, Греция
Производство
Сикамино, Греция
Площадь 17 000 м²
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
€950,000
Realting.com
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