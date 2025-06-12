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Магазины в Салониках, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 696 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин 696 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 696 м²
Retail store with a total surface of 696.18 sq.m. It comprises of a 265.01 sq.m. ground floo…
$354,054
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