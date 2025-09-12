Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Салоники
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в периферийной единице Салоники, Греция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 112 м²
Этаж 4
Кавала, Центр: Сдается в аренду центральная квартира площадью 112 кв.м, расположенная на 4-м…
$704
в месяц
Оставить заявку
Студия в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Лошадь, DEOS: Недавно построенная студия 30 кв.м. на 1-м этаже с автономным отоплением. Он с…
$242
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти