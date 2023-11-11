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Шале в периферийная единица Салоники, Греция

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2 объекта найдено
Шале 27 спален с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной в Перея, Греция
Шале 27 спален с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Перея, Греция
Комнаты 27
Площадь 2 485 м²
Этаж -1
Peraia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 27 Cпальни, 21 Гостиная 21 Кухня 21 Ванная Площадь: 2485 m2, …
€2,50 млн
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Поселение "Вина", Греция
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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