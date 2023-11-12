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Земельные участки в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€144,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 123 кв.м. в Салониках. На территории колод…
€270,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 75 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведено…
€110,000
Земельные участки в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 2 700 м²
ID: #GK008 - Rest of Attica, Keratea: FOR SALE plane plot 2700sm facade with a Coefficient B…
€55,000
Земельные участки в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 785 м²
ID: # ΒΓ99 - Префектура Кавала, Элефтеруполи: ПРОДАЕТСЯ участок наклона 785см с длиной фасад…
€38,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 120 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 208 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 49 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, под…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 125 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€165,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 225 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€165,000
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