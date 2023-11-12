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Продажа офисных помещений в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
60
инвестиционная недвижимость
3
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3 объекта найдено
Офис с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Этаж -1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
Офис 18 спален с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 18 спален с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 18
Площадь 1 410 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 18 Помещения, 4 Ванная Площадь: 1410 m2, Цоколь этаж, …
€1,85 млн
Офис 3 спальни с подвалом в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 3 спальни с подвалом
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Офис 3 Помещения, 2 WC Площадь: 300 m2, Подвал этаж, Год постройки:…
€110,000
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