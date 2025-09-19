Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Теспротия
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в периферийной единице Теспротия, Греция

Igoumenitsa Municipality
6
1 объект найдено
Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 300 кв.м. на холме с видом на море в Сивоте, Теспротия.Этот впечатляющий одн…
$2,33 млн
Параметры недвижимости в периферийной единице Теспротия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
