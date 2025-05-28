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Виллы в периферийной единице Теспротия, Греция

Igoumenitsa Municipality
5
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7 объектов найдено
Вилла в Фильяте, Греция
Вилла
Фильяте, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$1,71 млн
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Вилла в Plataria, Греция
Вилла
Plataria, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$741,019
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Вилла в Neochori, Греция
Вилла
Neochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$193,805
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,64 млн
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 390 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У объе…
$1,71 млн
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Вилла 1 комната в Sivota, Греция
Вилла 1 комната
Sivota, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У объе…
$1,56 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Sivota, Греция
Вилла 8 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,42 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийной единице Теспротия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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