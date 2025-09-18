Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Теспротия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферийной единице Теспротия, Греция

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
5 объектов найдено
Вилла 1 комната в Sivota, Греция
Вилла 1 комната
Sivota, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 300 кв.м. на холме с видом на море в Сивоте, Теспротия.Этот впечатляющий одн…
$2,33 млн
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Фильяте, Греция
Коттедж 5 комнат
Фильяте, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$1,40 млн
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Plataria, Греция
Коттедж 7 комнат
Plataria, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$760,786
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Sivota, Греция
Вилла 8 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,72 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Теспротия

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в периферийной единице Теспротия, Греция

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти